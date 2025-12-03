Libran a MC y funcionarios de NL por acordeones en elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Movimiento Ciudadano y funcionarios de Nuevo León no participaron en la elaboración y distribución de acordeones durante la elección del Poder Judicial.

El partido y los funcionarios del gobierno encabezado por Samuel García fueron denunciados por infracciones de inducción al voto, beneficio indebido, vulneración a los principios de equidad y legalidad.

Decisión del Tribunal Electoral sobre el caso

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata señala que "no hay prueba de que la propaganda electoral referida en las denuncias se haya distribuido entre la ciudadanía o que haya sido utilizada, y tampoco hay evidencia de que las partes vinculadas, en su caso, hubieran participado de forma alguna en su elaboración o distribución".

Tampoco se comprobó alguna entrega de dádiva o promesa con la que se buscará ejercer presión directa o indirecta sobre el electorado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Detalles de las acusaciones contra Movimiento Ciudadano

El asunto fue votado a favor por tres votos a favor, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y con la excusa del magistrado presidente Gilberto Bátiz y la magistrada Claudia Valle.

Reacciones ante la resolución del Tribunal Electoral

La decisión del Tribunal Electoral ha generado diversas reacciones en el ámbito político, destacando la importancia de la transparencia y la legalidad en los procesos electorales.