Dos días de descanso continuo

Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, criticó que desde el gobierno federal se intente "dar la vuelta" a la propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, al señalar que el objetivo central es garantizar un descanso reparador y fortalecer la convivencia familiar de las y los trabajadores.

¿Qué propone Alejandra Barrales sobre la jornada laboral?

La senadora subrayó que la iniciativa plantea dos días de descanso continuos y rechazó las propuestas de reducciones parciales durante la semana, al considerar que desvirtúan el sentido de la reforma, ya que el descanso fragmentado no genera los mismos beneficios sociales, emocionales ni económicos que contar con fines de semana completos libres.

Detalles sobre la iniciativa de reducción de jornada laboral

Barrales enfatizó que la propuesta busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, permitiendo así una mejor convivencia familiar y un descanso adecuado. La senadora argumentó que el trabajo no debe comprometer el bienestar personal y familiar de los empleados.

Reacciones de Movimiento Ciudadano ante la propuesta del gobierno

Desde el seno de Movimiento Ciudadano, se ha manifestado un fuerte apoyo a la propuesta de reducción de la jornada laboral, destacando la importancia de que el gobierno respete y promueva iniciativas que beneficien a la clase trabajadora.