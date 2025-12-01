Se une Zacatecas a la protesta nacional

ZACATECAS.- Para este lunes se han anunciado movilizaciones y bloqueos carreteros en varios puntos de Zacatecas como parte de las protestas que emprenderán los productores en protesta de la Ley de Aguas Nacionales y por el incumplimiento de acuerdos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias federales.

Por medio de un video que difundieron en las redes sociales, integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) anunciaron que este 1 de diciembre tomarán las casetas de peaje de las autopistas Osiris, así como la de Calera, desde temprana hora, por lo que se pidió a la ciudadanía tomar precauciones y compresión a esta movilización.

En el video, Severiano Zamarrón, dirigente de la UPAZ, informó que esta jornada de manifestaciones se deriva luego de tener una reunión el pasado viernes en las oficinas de la Conagua, en la que no tuvieron respuesta a los compromisos establecidos en la última minuta firmada el 20 de noviembre.

Se menciona que parte de esos incumplimientos son en relación con la secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), la CFE y Conagua, con cuyas instituciones no se ha logrado un avance en la regularización de productores que adeudan recibos de luz que les ha impedido integrarse al programa de la cuota energética.

Al no recibir respuesta a sus demandas, la UPAZ decidió sumarse a la protesta nacional que se realizará este lunes.

También circula una convocatoria de los productores de la Región de El Bordo y sus comunidades, ubicadas en el municipio de Guadalupe, en donde se declaran en paro y plantón indefinido a partir de este lunes para protestar por la Ley de Aguas Nacionales.

La convocatoria en esta comunidad es a las 6:00 de la mañana en el Jardín principal de donde saldrán los productores en caravana rumbo a la capital de Zacatecas y sumarse a la movilización nacional.