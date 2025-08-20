Hombre rescatado por policías en Kanasín tras amenaza de linchamiento

KANASÍN, Yuc.

Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Mulchechén de este municipio, luego de que vecinos amenazaron con linchar a un hombre, quien había lanzado piedras contra al menos siete autos y varias casas.

Los hechos ocurrieron en la calle 58 D del fraccionamiento Hacienda Mulchechén, cuando un hombre, al parecer drogado, lanzó piedras a los autos y predios que encontraba a su paso.

Al escuchar el ruido, las familias salieron de sus domicilios, dando aviso a las autoridades, sin embargo, el hombre se encerró en su casa.

Por ello, los vecinos ingresaron al predio del agresor, lo sacaron con violencia, lo amarraron a un poste y amenazaron con prenderle fuego.

Al lugar arribó la Policía de Kanasín, pero no pudo con la muchedumbre enardecida por lo que solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, (SSP) cuyos agentes convencieron a los vecinos de entregarles al detenido, mismo que fue llevado a la cárcel, y se pidió a los afectados que interpusieran sus denuncias.