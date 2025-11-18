Volverá al Zócalo Generación Z

Tras los enfrentamientos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre en el Centro Histórico —que dejaron personas detenidas, policías heridos y el derribo de vallas metálicas frente a Palacio Nacional—, el colectivo de la Generación Z anunció una nueva movilización para insistir en sus demandas de seguridad y justicia.

¿Qué ocurrió?

El clima de tensión se ha intensificado luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un hecho que avivó la indignación entre los jóvenes. La convocatoria establece que la segunda marcha se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas, partiendo nuevamente del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, replicando el formato utilizado en más de 50 ciudades durante la primera jornada. Los organizadores pidieron a los asistentes mantenerse atentos a sus canales oficiales ante la falta de rutas alternas o medidas de seguridad adicionales.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La movilización del 15 de noviembre reunió a miles de personas, incluidos adultos mayores y críticos del gobierno. Aunque el avance transcurrió con normalidad durante el mayor tramo del recorrido, las tensiones estallaron al llegar al Zócalo, donde encapuchados derribaron las vallas instaladas frente a Palacio Nacional. A partir de ese momento se registraron enfrentamientos con granaderos, lanzamiento de objetos y uso de gas lacrimógeno.