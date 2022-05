Morena recolectará firmas a nivel nacional para apoyar reforma electoral de AMLO

El presidente nacional de Morena acompañó al senador Félix Salgado a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia de juicio político en contra de las y los consejeros del INE y celebró que se esté movilizando la gente en pro de dicha iniciativa.

"Guerrero no se rinde, para las y los guerrerenses la patria es primero y, una vez más, lo demuestran. Qué bueno que son el primer estado en movilizarse en favor de esta reforma electoral muy necesaria para nuestro país. Reforma que atiende el compromiso de la Cuarta Transformación de dejar atrás el despilfarro en la política, los fraudes electorales y el robo de elecciones; para que no haya más capítulos vergonzosos en la historia democrática de México", sostuvo Delgado.

Mario Delgado dijo que con esta campaña se verá con claridad quienes están "en favor de vivir en una auténtica democracia" y quienes son los que "siguen añorando los fraudes electorales del pasado".

El líder morenista explicó que acompañó al senador Félix Salgado Macedonio a la Cámara de Diputados a presentar una denuncia de juicio político en contra de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por haber vulnerado sus derechos políticos durante el proceso electoral de 2021.

"Primero algunos consejeros violaron los derechos políticos del senador, luego estuvieron en contra de la revocación de mandato, no querían que se realizará porque le tienen miedo a la gente y no les gusta la democracia. Después, se negaron a que Morena regresara la mitad de sus prerrogativas para que pudieran decir que no cumplimos, pero nuestros diputados y diputadas modificaron la ley para que los partidos puedan devolver los recursos que son del pueblo, directamente a la Tesorería y eso hicimos, cumplimos con la devolución de 800 millones de pesos para que nuestro presidente lo utilice en favor de la gente. En Morena tenemos palabra. Por eso, estamos hoy acompañando a Félix, quien está aquí no por una lucha personal, sino por una lucha en favor de la democracia", detalló.

Anunció que, a partir del día de mañana, a lo largo del país Morena empezará a recolectar firmas de todas y todos los ciudadanos que quieran suscribir la denuncia penal que se interpondrá en contra de las y los legisladores que traicionaron a la patria.

"No podemos quedemos cruzados de brazos, es nuestra obligación como ciudadanos; si se atentó en contra de nuestra patria es nuestra responsabilidad ante la historia denunciar a los traidores. Así que, a partir de mañana, vamos a poner mesas para acompañar la denuncia penal. Que no le falte pueblo organizado, que no le falte pueblo movilizado a Andrés Manuel López Obrador en todas y cada una de estas reformas", concluyó.