Analiza Morena reducir pluris

Morena analiza una reforma electoral que contempla la disminución de la representación proporcional en el Congreso de la Unión y cambios en el método de elección del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

¿Qué cambios propone la reforma electoral de Morena?

Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador señaló que uno de los ejes centrales de la propuesta es reducir el número de legisladores plurinominales, así como revisar el monto de los recursos públicos destinados a las actividades electorales y las prerrogativas de los partidos políticos.

Monreal explicó que también se analiza la forma en que se integraría el Consejo General del INE, ya sea mediante elección directa por la ciudadanía o a través de un esquema de insaculación obligatoria, como parte de una revisión integral del sistema electoral.

Acciones de Morena en la Cámara de Diputados sobre el INE

Otro de los puntos en discusión es la periodicidad para la conformación de nuevos partidos políticos, al evaluar si debe mantenerse cada seis años o modificarse a un esquema de tres años. Asimismo, se revisa la posibilidad de regular la realización de consultas populares para evitar que coincidan con jornadas electorales.