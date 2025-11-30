Morena propone incluir educación financiera en escuelas

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, busca incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de secundaria, media superior y superior.

Se trata de una iniciativa que reforma la fracción XIV al artículo 30 de la Ley General de Educación, impulsada por el diputado Arturo Ávila Anaya, a fin de establecer que "la educación financiera básica promoverá entre las y los educandos el conocimiento y la práctica de hábitos responsables relacionados con el ahorro, el crédito, la planeación económica personal y familiar, el consumo responsable y el emprendimiento social, fomentando el uso ético de los recursos y la inclusión financiera".

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, señala que diversos estudios elaborados por organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México, revelan que una proporción importante de la población en México carece de conocimientos elementales sobre ahorro, crédito, inversión y planeación financiera.

"Esta carencia repercute en decisiones económicas poco informadas que pueden derivar en sobreendeudamiento, falta de ahorro y vulnerabilidad ante imprevistos, afectando el desarrollo económico individual y nacional", subraya el documento.

¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?

Considera que la incorporación de contenidos de educación financiera en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior permitirá que desde edades tempranas las y los estudiantes comprendan conceptos básicos como el valor del dinero, el ahorro, la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito, la importancia de la planeación a corto y largo plazo, así como el emprendimiento social.

Asegura el legislador que estos conocimientos no solo fortalecen la cultura económica y financiera del país, sino que también contribuyen a formar ciudadanos conscientes, responsables y solidarios.

¿Qué beneficios trae la educación financiera?

Además, puntualiza que este tipo de educación fomenta valores alineados con la justicia social y la economía solidaria, al promover prácticas de consumo responsable, inversión ética y uso racional de los recursos.