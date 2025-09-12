Senado: se acabaron los viajes al extranjero

La bancada de Morena en el Senado presentará la próxima semana un plan de austeridad que incluye la cancelación de viajes al extranjero con cargo al erario, el congelamiento de las dietas y subvenciones de los legisladores y la cancelación de algunos contratos, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la fracción guinda, Adán Augusto López.

"Se acabó el turismo parlamentario, ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario. Esto es que ya, independientemente del grupo político o fracción al que pertenezca, quedan suspendidos todos los viajes internacionales", dijo.