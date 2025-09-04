Truena con Morena hermano de Monreal

Después de que la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, le pusiera freno a sus aspiraciones para buscar la gubernatura de Zacatecas, el senador Saúl Monreal advirtió que podría competir respaldado o bien por el PT o el Verde Ecologista o por los dos partidos.

El martes, de visita en Zacatecas, Alcalde ofreció una rueda de prensa y, a pregunta expresa, aclaró que Monreal --hermano del actual Gobernador David Monreal, y del diputado federal Ricardo Monreal-- no debería competir por razones de nepotismo. De acuerdo con el senador, durante la conferencia, un grupo dentro de Morena en el estado le pidió a la lideresa una opinión sobre las aspiraciones de Monreal, "y ella respondió que no iba a ser posible, que el Consejo Nacional había aprobado el no nepotismo en el próximo proceso, y que en el caso de Saúl, no iba a poder participar por Morena".

En entrevista, Monreal explicó que, en Zacatecas, "un grupo local de Morena me quiere hacer a un lado, con el asunto del nepotismo, pero yo les digo que todavía no hay definiciones".

En todo caso, aseguró que su aspiración "sigue firme" y falta definir si Morena, el PT y el Verde irán aliados y el proceso interno de Morena.

"Pero reitero mi interés y mi aspiración a la gubernatura: esa sí queda intacta", aclaró.

-¿Y la cuestión del nepotismo?

"Puede cambiar. A pesar de que Morena lo pone para 2027 (en sus estatutos), va a depender del convenio de coalición. Si no van los partidos aliados, ahí cambia y se plantea otro escenario: qué tal si el Verde o el PT en ese convenio piden siglarlo para el Verde o para el PT en Zacatecas, y ahí ya no sería nepotismo".

--¿Se iría con esos partidos?

"Va a depender de esas definiciones y que no dependen de mí".

-Si la lideresa de Morena dijo ayer que no debe ir por Morena...

"Pues no, a menos de que el convenio de coalición modifique las cosas".



