Imponen sesiones presenciales

La obligación de acudir a la Cámara de Diputados para estar presente en las sesiones de este martes y miércoles, enfureció a las y los diputados de Morena, quienes exigieron a su coordinador, Ricardo Monreal, hacer valer su mayoría y regresar a las semipresenciales para poder sesionar a distancia.

¿Qué ocurrió?

Lo anterior, ocurrió la mañana de este martes durante la reunión previa del grupo parlamentario guinda en la Cámara baja, cuando Monreal Ávila informó a las y los congresistas de Morena, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial prácticamente en lo que resta del año.

"Noooo", respondió la mayoría de las y los congresistas que acudieron a la previa, realizada en el salón Aurora del recinto legislativo de San Lázaro. Monreal informó que ahora se privilegiará la modalidad presencial, y habrá descuento a quienes no asistan: "Con esos recursos que creará un fondo", aunque aún no se detalla para qué se usaría dicho ahorro.

¿Cuál fue la respuesta de los diputados?

Varios diputados y diputadas pidieron volver a las sesiones semipresenciales, argumentando que tienen "mucho trabajo" en sus distritos, y que les es más fácil la modalidad a distancia.