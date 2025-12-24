22 casos de sarampión, ahora en Morelos

La Secretaría de Salud de Morelos informó que, a la semana epidemiológica 50, se han confirmado 22 casos de sarampión en seis municipios de la entidad: Jonacatepec, Totolapan, Ayala, Axochiapan, Cuautla y Tlaquiltenango.

Detalles de los casos confirmados de sarampión

De acuerdo con el reporte oficial, los casos más recientes corresponden a una mujer de 41 años, sin antecedente de vacunación, con residencia previa en Tijuana y posterior en Tlaquiltenango; una adolescente de 15 años, habitante de Cuautla, también sin esquema de vacunación, y un menor de un año de edad, igualmente no vacunado y residente del mismo municipio.

Acciones de la autoridad sanitaria en Morelos

Ante este panorama, la autoridad sanitaria estatal reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica, así como las medidas de cerco sanitario y las jornadas intensivas de vacunación en las demarcaciones donde se han detectado los contagios, con el objetivo de interrumpir las cadenas de transmisión.

La Secretaría de Salud subrayó que estas acciones buscan proteger principalmente a la población infantil, considerada la más vulnerable ante esta enfermedad, y evitar la propagación del virus a otras zonas del estado.