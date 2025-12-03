Desinstalación de apps montadeudas genera mercado de falsos hackers

La presión que viven las víctimas de aplicaciones SpyLoan, mejor conocidas como montadeudas, no sólo ha disparado los casos de extorsión digital en México, sino que además está impulsando un mercado alterno de supuestos hackers que ofrecen liberar teléfonos bloqueados, advirtió Kaspersky.

De acuerdo con la compañía, la demanda desesperada de quienes pierden el acceso a sus dispositivos ha abierto espacio para nuevos fraudes donde los afectados, en busca de una solución rápida, terminan exponiendo aún más su información personal.

¿Cómo afectan las aplicaciones SpyLoan a los usuarios en México?

La firma de ciberseguridad recordó que México encabeza la lista de países de América Latina más afectados por las aplicaciones montadeudas, con más de 363 mil bloqueos registrados por las soluciones de la firma de ciberseguridad.

En la región se contabilizaron 521 mil incidentes entre agosto de 2024 y julio de 2025, mientras que Brasil se ubicó en segundo lugar con 88 mil casos, seguido por Colombia con 28 mil, Ecuador con 23 mil, Perú con 11 mil y Chile con 8 mil.

El análisis advierte que, a la par del crecimiento de dispositivos comprometidos, han proliferado sitios, tutoriales y servicios que prometen desbloquear celulares secuestrados.

Detalles sobre el crecimiento de la extorsión digital

De acuerdo con Kaspersky, muchas víctimas atrapadas por deudas imposibles de cubrir y presionadas por los operadores de estas aplicaciones buscan salidas rápidas que terminan por aumentar su vulnerabilidad. La estafa comienza con anuncios en redes sociales que prometen crédito inmediato y sin trámites. Tras descargar la aplicación, el usuario concede permisos totales al dispositivo para recibir el supuesto préstamo. El proceso parece legítimo al principio, pero pronto aparecen intereses abusivos. Cuando la víctima deja de pagar, los responsables activan el programa malicioso capaz de robar fotografías, contactos, videos y, finalmente, bloquear el teléfono como método de extorsión.

Acciones recomendadas por Kaspersky para evitar fraudes

El director del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina, Fabio Assolini, señaló que la desesperación ha generado un mercado completo de falsas soluciones que circulan en internet. En estos espacios se ofrecen servicios donde presuntos piratas informáticos prometen recuperar el acceso al teléfono. Según el especialista, permitir que un desconocido manipule un dispositivo ya comprometido implica un riesgo aún mayor, ya que la víctima podría terminar instalando un programa más peligroso o entregando sus datos de forma definitiva.

Assolini explicó que muchas de estas aplicaciones se encuentran incluso en tiendas oficiales, lo que facilita que personas con limitado acceso al crédito formal caigan en el engaño. Además de adquirir deudas difíciles de manejar, los usuarios entregan sin saberlo acceso a información íntima que se usa para extorsionar tanto a ellos como a sus contactos cercanos.

Kaspersky recomendó evitar ofertas que prometen dinero fácil y revisar cuidadosamente los permisos que se otorgan a cada aplicación. También aconsejó limitar el acceso a contactos, cámara, micrófono y ubicación; descargar únicamente desde tiendas confiables; leer reseñas y verificar la actividad del desarrollador; así como mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo para reducir vulnerabilidades.