Chiapas estrena nuevo escudo con rechazo

La modificación del escudo heráldico del estado de Chiapas, que data de 1535, por parte del Congreso local, ha generado rechazo entre la población y una ola de memes en redes sociales. Muchos consideran que el cambio diluye la identidad histórica de la región.

¿Qué motivó la modificación del escudo de Chiapas?

Un grupo de ciudadanos, encabezado por el colectivo Torah, lanzó una campaña para recabar firmas a fin de restaurar el escudo de armas de “San Cristóbal de los Llanos de Chiapa”. Hasta este miércoles, la petición contaba con 354 firmas. Los impulsores aseguran que el escudo original simboliza identidad, orgullo y legado histórico de la ciudad.

El escudo otorgado en 1535 contiene elementos representativos: un campo de gules por valor, un castillo de oro por grandeza y sabiduría, un león por riqueza y pureza, la palma de sinople por victoria, cimas y ríos que simbolizan el Cañón del Sumidero, cerros por firmeza y la corona como símbolo de soberanía.

Acciones del colectivo Torah para restaurar el escudo original

El Congreso justificó la reforma asegurando que un pueblo que no se reconoce en sus símbolos pierde memoria, y que el nuevo escudo refleja colores, diseños y cosmovisión contemporáneos de Chiapas. No obstante, el cambio ha generado críticas por confusión en algunos elementos, como símbolos que parecen un pan, una resortera o un mapa de Guatemala.

Horas después de la aprobación, la polémica continúa. Los ciudadanos buscan reinstaurar el antiguo escudo como imagen institucional para reafirmar la identidad histórica de San Cristóbal de las Casas y preservar la memoria cultural de la región.

Reacciones de la población ante el nuevo escudo de Chiapas

La modificación del escudo ha suscitado una fuerte reacción en las redes sociales, donde los usuarios han compartido memes y comentarios críticos sobre el nuevo diseño. La comunidad se muestra dividida entre quienes apoyan la reforma y quienes defienden el escudo original como un símbolo de su identidad.