Crece el RFE

Entre octubre de 2024 y julio de 2025 se inscribieron en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 1.7 millones de personas, lo que representó un aumento de 2.9 por ciento respecto al mismo periodo anterior debido a la simplificación de trámites fiscales, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En tanto, la generación y renovación de la e.firma creció 12.9 por ciento.

La dependencia expuso en un comunicado que con el objetivo de facilitar procesos como la inscripción al RFC, obtención y renovación de la e.firma, entre otros servicios clave que ofrece el órgano recaudador, desde octubre de 2024 el SAT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) implementan una estrategia conjunta de modernización y simplificación de trámites fiscales.

Esta estrategia promueve el uso de medios digitales y canales de atención remota, lo que permite a las y los contribuyentes realizar sus trámites fiscales con menos requisitos.

Para la realización de estos trámites, las personas físicas únicamente necesitan presentar su credencial para votar con domicilio visible y completo, lo cual agiliza y simplifica el proceso.

Con la modernización y simplificación, 73 por ciento de los trámites fiscales se realizan en línea o por medios remotos, mientras que el resto requieren de una atención presencial, destacó el SAT.

La ATDT ha brindado asesoría y acompañamiento al SAT en la renovación de su portal electrónico, así como en el desarrollo e implementación de herramientas digitales y medios de atención remota.