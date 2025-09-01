Sheinbaum destacan inversión y modernización de aeropuertos

El Primer Informe de Gobierno 2024-2025 destaca la inversión en infraestructura aeroportuaria.

El documento detalla que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025 en el aeropuerto de Loreto está en ejecución la ampliación de la plataforma de aviación general con un avance de 44%.

En el aeropuerto de Colima se realizaron trabajos de ampliación en dos mil 100 metros cuadrados del edificio terminal, en una primera fase; en el aeropuerto de Tepic, Nayarit, la nueva terminal tiene un avance físico de 66%.

Asimismo, iniciaron obras en el aeropuerto de Ciudad Obregón, Sonora, para la ampliación de la pista y estacionamiento público.

En Puerto Escondido, Oaxaca, se concluyó la primera etapa de la nueva terminal, que incluyó la ampliación de la terminal actual, rehabilitación de pista y plataformas, así como construcción de áreas de seguridad.

A junio de 2025, la segunda etapa que abarca la reconfiguración de vialidades, plataformas y obras exteriores, presenta un avance de 36%.

También se inauguró el primer vuelo internacional Puerto Escondido-Houston, con próxima apertura de la ruta Dallas-Fort Worth–Puerto Escondido.

En tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se rehabilitaron pistas, calles de rodaje y terminales, se adquirió equipo de seguridad y se reforzaron edificios.

El Informe destaca que, en 2024, el AICM fue el tercer aeropuerto más puntual a nivel mundial y en el primer semestre de 2025 se alcanzó un índice de puntualidad de 88% en promedio, y se obtuvo un aumento de 5% en carga movilizada con un total de 157 mil 648.7 toneladas.

Además, en mayo, se autorizó el incremento temporal de 43 a 44 operaciones por hora en franjas saturadas en el AICM.

El Informe de Gobierno también destaca que están en proceso obras de remodelación en el AICM en pasillos ambulatorios, salas de última espera, de migración y aduana, así como de reclamo de equipaje con una inversión de tres mil 784 millones de pesos.

Mientras que el radar meteorológico en Texcoco se encuentra en las últimas pruebas de funcionamiento para entrar en operación este mes.

Por otra parte, sigue adelante la modernización de servicios aeroportuarios en todo el país.

Se concluyó la construcción de un tanque de almacenamiento de 7.5 millones de litros en el aeropuerto de Cancún y se finalizó la primera etapa de expansión de capacidad de almacenamiento en el Bajío con nuevos tanques de 500 mil litros para turbosina y 850 mil litros de agua contra incendio.