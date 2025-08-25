El modelo del humanismo mexicano funciona: Olga

La senadora de la república por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz señaló en la Asamblea Informativa celebrada en Ciudad Madero el máximo histórico de inversión extranjera directa que permite avanzar al país con una economía estable y la estrategia del Plan México para impulsar la economía, la soberanía energética, alimentaria y los polos de bienestar.

La senadora informó que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), que mide la pobreza de manera multidimensional, reportó que salieron de la pobreza 50 mil tamaulipecos de los 13.4 millones de personas en México en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Eso se debe a tres factores, principalmente "el aumento al salario mínimo, los programas de bienestar y el acceso a más derechos" señaló la senadora morenista.

Siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la senadora Sosa realiza asambleas en las que informa sobre las 21 reformas constitucionales aprobadas en el primer año de la legislatura y que se materializan con acciones como vivienda construida por el Infonavit, vías ferroviarias para trenes de pasajeros y la democratización del poder judicial federal.

Enfatizó que a través de las reformas constitucionales se ha recuperado el espíritu social de la carta magna materializado en recuperar a las empresas productivas para sear empresas públicas del estado mexicano como Pemex y CFE, se ha defendido la soberanía nacional, bajo el principio de cooperación sin subordinación, para evitar el injerencismo extranjero.

La senadora morenista adelantó que durante el siguiente periodo legislativo discutirán reformas secundarias de la reforma judicial para asegurar una justicia pronta y expedita, además de la reforma gene-

ral de Aduanas y el marco normativo para combatir el delito de extorsión que afecta la salud de las personas

y daña el patrimonio de las familias.

En la asamblea, el alcalde Erasmo González de ciudad Madero valoró el trabajo de la senadora morenista por Tamaulipas, y la simpatía que genera con las mujeres que se identifican con la presidenta de la república y con el trabajo legislativo, "eres una legisladora experimentada y de grandes resultados, sin duda, eres también una política excepcional, una política que tiene alcances que has demostrado transitar por todo el estado de Tamaulipas, tienes una gran capacidad política para trabajar con un gobernador humanista como el gobernador Américo Villarreal Anaya, sabes trabajar con los municipios, con sus funcionarios, con los legisladores y con los sectores", señaló.