Valery Salazar renuncia a participar en Mexicana Universal 2025

La modelo Valery Salazar, originaria de Nuevo León, quien había sido elegida para representar a su estado en Mexicana Universal 2025, renunció a su título y no participará en la concentración nacional en Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de la organización, se informó que fue la propia Salazar quien decidió retirarse del certamen de belleza nacional, cuya final se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre.

"(Valery Salazar) ha decidido NO participar en la final nacional, debido a compromisos personales y laborales adquiridos con anterioridad", señala el anuncio.

La joven había sido seleccionada originalmente para competir en Mexicana Universal 2024, pero el evento fue pospuesto para este año, situación que modificó su agenda profesional.

Asimismo, la organización destacó que mantiene una relación cordial con Salazar y le expresó su apoyo: "Le deseamos todo el éxito personal y profesional en sus proyectos".