Libera FGR a Miss Guerrero

Tras 48 horas retenida, fue liberada por las autoridades federales Isadora Lagos, conocida como Miss Guerrero, por falta de pruebas para procesarla por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Fuentes allegadas al caso informaron que Lagos, quien es modelo, fue liberada tras el plazo legal para definir si se ejercería acción penal o no en su contra.

Sin embargo, la liberación ocurrió bajo reservas de ley, es decir, que pese a ello sigue la posibilidad de que el proceso penal continúe si se obtienen nuevas pruebas.

El pasado viernes, agentes de la Guardia Nacional (GN) retuvieron a "Miss Guerrero" y a otro hombre con un arma de fuego cuando viajaban en la Autopista del Sol, Acapulco-Cuernavaca.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos iban a bor-do de una camioneta Ford, tipo Durango, cuando fueron interceptados por los agentes federales para una revisión, en la Caseta de La Venta.

Isidora Lagos, quien reside en Acapulco y es licen ciada en derecho y estu dia gastronomía, se prepara para concursar en el certamen nacional de Miss México, el cual se realizará este año.

También este fin de semana fue detenido en un operativo similar de la GN, pero sobre la Carretera 95-D, en la Acapulco-Chilpancingo, el empresario y ex operador político del PRI, Luis Alberto Hernández Santos, por portar armas de fuego y, al parecer, por ir en un vehículo con reporte de robo.



