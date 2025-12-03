Morena en el Senado alista aprobación de Ley de Aguas sin cambios

El Senado de la República convocó a sesión del pleno este jueves a las 8 de la mañana, con la finalidad de recibir la minuta de la Cámara de Diputados relacionada con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la nueva Ley General de Aguas, aunque se desconoce en qué recinto se llevará a cabo, ante las amenazas de protestas y bloqueos de productores agropecuarios.

¿Qué se discutirá en el Senado sobre la Ley de Aguas?

El vicecoordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que su grupo parlamentario y las fracciones aliadas se allanarán a la minuta elaborada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es decir, no harán un solo cambio y la aprobarán en sus términos.

El legislador señaló que se desconoce aún si la minuta pasará por comisiones o se le dispensarán trámites para agilizar su aprobación en el pleno. "Nos vamos a alistar primero a recibirla, vamos a tener una reunión en el Grupo Parlamentario para que podamos definir una ruta", apuntó.

Acciones del Senado ante las protestas agropecuarias

-¿El Senado se va a allanar a la minuta o le hará cambios?, se le cuestionó.

-No haremos cambios porque la hemos trabajado de manera conjunta. (...) Nosotros nos vamos a allanar a lo que venga de Cámara de Diputados, así lo hemos platicado en las reuniones conjuntas que hemos tenido con la coordinación de las y los diputados de la coalición. Nosotros estamos listos, hemos tenido reuniones de trabajo, que ya fueron públicas. Hemos estado trabajando de manera conjunta con la Cámara de Diputados y estamos en la misma sintonía como debe de ser una coalición, respondió.

Detalles sobre la minuta de la Cámara de Diputados

-¿Se reforzaría la seguridad en el Senado ante eventuales protestas?

No, no es necesario.