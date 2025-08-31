Iniciará Corte con nombramientos

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera decisión de los nuevos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tomarán protesta el lunes, será la designación de los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que gestionará los recursos y vigilará al Poder Judicial.

Hugo Aguilar Ortiz, el próximo Ministro presidente de la Corte, explicó en un comunicado que se llegó al acuerdo el jueves, en la séptima reunión de los nueve Ministros, electos el 2 de junio.

"En esta sesión tomaron nota del conjunto de decisiones administrativas que, derivado del proceso de transición, debe tomar el Órgano de Administración Judicial a la brevedad", informó.

"Frente a ello, resolvieron que una de sus primeras decisiones será la designación, el próximo 1 de septiembre, de las tres per-

sonas integrantes del Órgano de Administración Judicial que corresponde nombrar a la Suprema Corte", agregó.

Señaló que quienes resulten designados habrán de incorporarse de manera inmediata a sus funciones para agilizar las decisiones administrativas.

El OAJ, que suplirá al Consejo de la Judicatura eliminado con la reforma judicial, estará compuesto por cinco integrantes. Tres nombrados por la Corte, uno por el Sendo y otro por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria dijo el 21 de agosto que propondrá al abogado Néstor Vargas, su Consejero Jurídico durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al Senado le corresponde nombrar a otro integrante, pero será hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones, ya que la Constitución no faculta a la Comisión Permanente para hacer esta designación.

PAN asistirá a toma de protesta del PJ

La bancada del PAN en el Senado y su dirigente nacional, Jorge Romero, acordaron que los legisladores asistirán a la sesión de toma de protesta de los 881 ministros,

magistrados y jueces que se realizará el próximo 1 de septiembre.

En rueda de prensa en el marco de la reunión plenaria de la bancada del PAN, Jorge Romero, confirmó la asistencia de los senadores con la idea de expresarse durante la sesión.

Acompañado de 15 senadores, aclaró que "no vamos a llegar a aplaudir este proceso" porque es Poder Judicial que no llega con legitimidad.

"Tenemos fe en el nuevo Poder Judicial" y esperamos que sus resoluciones en la ley espía y la ley censura les permita ganar legitimidad.

Dijo que es profundamente importante lo que pasará el lunes en el Senado y estamos y convencidos de que se ocupa su presencia, la exige.

"El lunes lo que queremos es expresarnos", apuntó.

CIUDAD DE MÉXICO/

EL UNIVERSAL



