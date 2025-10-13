Ministros donarán parte de su salario para ayudar a damnificados

Antes de iniciar la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz pidió un minuto de silencio por los fallecidos y las víctimas a causa del temporal en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, sin mencionar Veracruz.

Manifestó que el Pleno determinó hacer una aportación del salario de cada uno de ellos para la compra de víveres, sin especificar el monto.

Aguilar Ortiz comentó que van a establecer un punto de acopio en los días subsecuentes en la sede del Máximo Tribunal del país y también en el edificio de Revolución.

"Vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios para apoyar a toda la comunidad del Poder Judicial de la Federación. Hacemos este exhorto, esta invitación, y obviamente pueden hacer también las aportaciones en el interior del estado.

En cada uno de los centros de justicia, las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Principalmente, agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano. Dejamos abierta esta invitación para que se sumen a esta colecta", enfatizó.