Sufre Ministro electo accidente automovilístico

El Ministro electo de la Suprema Corte, Aristides Guerrero, sufrió anoche un accidente automovilístico, del cual se recupera satisfactoriamente, informó su equipo de trabajo.

De acuerdo con un comunicado, el accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando regresaba de un evento público de la Fiscalía de Oaxaca.

El automóvil en el que viajaba fue impactado por otro vehículo sobre la Avenida Río Churubusco, lo que le provocó fracturas en tórax y nariz que requirieron intervención quirúrgica.

Asimismo, el conductor y dos acompañantes resultaron con fracturas en extremidades y se encuentran en proceso de recuperación.

"Actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo", se indicó.

Pese a la reducción temporal en la movilidad, se asegura que "no se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como Ministro".

Su equipo sostuvo que el Ministro cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta el 1 de septiembre.

Guerrero y su familia expresaron su agradecimiento a las Ministras y Ministros de la SCJN por "sus muestras de empatía y solidaridad", así como a amistades que han acompañado su evolución.