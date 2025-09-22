Apagón en la SCJN afecta sesión judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sufrió un apagón afectando por cuatro minutos durante la sesión en el pleno.

Debido a una falla eléctrica se pausó la discusión del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, sobre un recurso de revisión.

Los conductores del canal judicial tuvieron que intervenir para mantener la transmisión al aire.

El corte de electricidad también afectó la conexión vía remota del ministro Arístides Guerrero García, quien sufrió un accidente automovilístico.