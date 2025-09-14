Libran excapos la pena capital

Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a una Corte federal en el Distrito de Columbia que no buscará la pena de muerte contra los hermanos Miguel Treviño y Omar Treviño Morales, alias Z-40 y Z-42, respectivamente, ex líderes del cártel de Los Zetas.

En una carta dirigida al Juez Trevor McFadden se detalló que la decisión fue autorizada por el Fiscal General y notificada a la defensa.

“Este despacho ha sido instruido para no solicitar la pena capital contra los acusados Miguel Treviño Morales y Omar Treviño Morales”, señala el escrito firmado por la jefa interina Sophia Suárez y los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith.

Ambos capos fueron enviados a Estados Unidos a finales de febrero junto con otros 27 miembros de cárteles, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Estados Unidos acusa a los hermanos Treviño Morales de dirigir al sanguinario Cártel del Noreste desde prisión, donde permanecían desde hace más de una década.

De acuerdo con documentos oficiales, los hermanos renombraron a Los Zetas como “Cártel del Noreste” (CDN) y desde la cárcel “continuaron controlando a la organización criminal e instalaron a varios familiares” para que operaran desde fuera.

Los Treviño Morales, refieren, dirigieron una red internacional de narcotráfico que introdujo toneladas de cocaína y mariguana a territorio estadounidense, utilizando métodos violentos para consolidar su control en México, Guatemala, Venezuela y Colombia.

A lo largo de más de dos décadas, los hermanos habrían encabezado un imperio criminal basado en la extorsión, el secuestro, el asesinato y la intimidación de funcionarios públicos, fuerzas del orden y grupos rivales.

Además de los cargos de empresa criminal continua, conspiración para asesinato y tráfico de drogas, el Z-40 y el Z-42 enfrentan acusaciones por lavado de dinero.

Según la fiscalía, el grupo criminal manejó millones de dólares en ganancias ilícitas, utilizando una red de transferencias internacionales para ocultar el origen de los fondos y financiar sus actividades delictivas.

En la acusación se detalla cómo Miguel Treviño Morales asumió el liderazgo de Los Zetas tras la muerte de Heriberto Lazcano en 2012. Luego, tras su arresto en 2013, el control pasó a Omar , quien fue capturado en 2015.

Pese a estar en prisión, ambos habrían seguido manejando la organización, transformándola en el Cártel del Noreste, que mantiene su influencia en varias regiones de México.