Cae 11.7 % llegada de venezolanos a México

Ciudad de México.- El país que hoy encabeza Delcy Rodríguez enfrenta desde hace años un éxodo masivo de migrantes y refugiados, con importantes necesidades humanitarias.

Los aeropuertos mexicanos atendieron a 59 mil venezolanos entre enero y noviembre del año pasado, una disminución de 11.7% en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con la información disponible en la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

A partir de enero de 2022, las personas portadoras de pasaporte venezolano requieren visa para viajar a México en calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, aunque el documento no garantiza la internación a territorio nacional.

Las actividades incluyen turismo, tránsito, negocios, estudios de corta duración, competencias deportivas, entre otras. Con la visa no podrán exceder seis meses de permanencia en México.

Antes del requisito, Venezuela aparecía entre los cinco países de América Latina que más personas enviaban a México, pero las llegadas se desplomaron a causa del visado.

El año pasado, la nación sudamericana se colocó en la octava posición en la región y en el lugar 22 a escala global, de acuerdo con las cifras de la Segob.

También destacan las disminuciones de otros países latinoamericanos. En particular, el arribo de colombianos se redujo 15.5%; el ingreso de brasileños bajó 5.3%; el de chilenos, 4.2%, y la llegada de peruanos se desplomó 39.9%.

DICE VENEZOLANO MATEO

´UNO NO SE VA DE SU PAÍS PORQUE QUIERE´

Hermosillo no fue el lugar que Mateo Blanco imaginó cuando estudiaba geografía en Venezuela. En sus planes no estaban las calles largas del desierto sonorense ni las rutas que hoy recorre como conductor de reparto. Su mundo era otro: mapas, cuencas hidrológicas, estudios de riesgo, oficinas técnicas. Pero la vida y un país que se fue desmoronando, lo empujaron hasta aquí

Mateo tiene 51 años, vive en la capital de Sonora al norte de México desde el 2018. Conoce la ciudad con la precisión de quien la ha caminado y manejado durante años, pero su brújula emocional sigue apuntando al sur, a más de 4 mil 500 kilómetros de distancia, a una región -de Los Andes- de Venezuela que dejó por necesidad y que nunca ha dejado del todo.

"Uno no se va porque quiere, uno se va porque ya no puede quedarse", dice con esa paciencia que solo tienen los que han tenido que empezar de cero. El geógrafo aprendió que el mapa más difícil no es el del territorio, sino el del regreso. Porque Venezuela, para él, no es solo un país: es su corazón con una herida abierta.

PROTESTAS EN CULIACÁN

En la que denominaron una jornada por la defensa de la soberanía nacional, un reducido grupo de activistas de Morena, colocaron una manta en las escalinatas del templo de la Lomita, en cuyo texto condenaron la "agresión imperialista" en Venezuela.