Rescatan a 16 migrantes perdidos en Mapastepec, Chiapas

Policías estatales rescataron vía aérea en la zona de costa del municipio de Mapastepec, a 16 migrantes que estaban perdidos, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Durante un sobrevuelo de seguridad y vigilancia en esa región del Istmo-Costa de Chiapas, los agentes de seguridad detectaron una embarcación abandonada.

Los agentes policíacos descendieron a tierra, recorrieron la zona y localizaron a los 16 extranjeros de diferentes nacionalidades, "quienes se encontraban perdidos y fueron rescatados".

Las 16 personas en tránsito por Chiapas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación de permanencia en el país.