Caravana migrante avanzan hacia Huixtla

HUEHUETÁN, Chis.- Los integrantes de la caravana migrante avanzan en su segundo día de caminata al municipio de Huixtla, tras descansar en este municipio luego de abandonar Tapachula la madrugada del pasado miércoles.

Escoltados por una patrulla de la Guardia Nacional de Caminos (GNC) y Policía Estatal, el contingente de aproximadamente un millar de extranjeros irregulares caminan sobre la carretera Costera, que une a México con los países del Istmocentroamericano.

Desde las cuatro de la mañana, hombres, mujeres, algunas con hijos en edad de lactancia, jóvenes, adolescentes y adultos mayores emprendieron la caminata en su segundo día con destino a la Ciudad de México.

Los migrantes abandonaron Tapachula, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, cansados de esperar una cita con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para tramitar el documento de estatus de refugiados.

Los migrantes en contexto de movilidad también denunciaron una serie de corrupción de esa institución y del INM en la presunta venta de documentos migratorios.

Tras caminar unos 20 kilómetros, el contingente en pequeños grupos empezó a llegar a la ciudad de Huixtla, donde descansarán para continuar su viaje a la Ciudad de México la madrugada del viernes.