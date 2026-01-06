Gusano barrenador continúa dispersándose en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán informó esta mañana de martes la detección de un caso aislado de gusano barrenador del ganado en el municipio de Villa Madero, infección que es la primera en confirmarse en la entidad.

Acciones de la autoridad sanitaria

De acuerdo con una publicación en redes sociales, el caso fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que activó los protocolos correspondientes para la atención del animal y el seguimiento epidemiológico en la zona.

La autoridad estatal aseguró que el ejemplar afectado recibió atención sanitaria y permanece bajo vigilancia, y, en suma, se reforzaron las acciones de control del GBG en el entorno inmediato del predio.

Detalles confirmados sobre el caso

La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.

Con este caso, la autoridad sanitaria amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones principalmente en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.