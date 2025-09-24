Detienen a 38 hombres en posesión de armas y equipo táctico

Al menos 38 hombres, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos en portación "de un arma corta y 19 réplicas de armas de fuego, así como armas blancas y equipo táctico".

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la detención tuvo lugar el martes en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Guardia Civil.