Ejército y Policía repelen ataque del CJNG en Tepalcatepec

Primero, elementos de la Policía Municipal y minutos después el Ejército Mexicano, repelieron el ataque armado de al menos un centenar de sujetos fuertemente armados, de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

¿Qué ocurrió?

La ofensiva criminal, perpetrada en las localidades de Presa de los Olivos y Cholula, duró al menos una hora y fue contenida inicialmente por las autoridades locales.

Posteriormente arribó personal del Ejército Mexicano y desplegó un operativo por tierra y aire en contra del grupo armado, sin que hasta el momento se haya dado a conocer el saldo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Escuelas de diferentes niveles suspendieron las clases para no poner en riesgo la vida o la integridad de los alumnos, de las niñas y de los niños.

Los pobladores grabaron algunos de los momentos del ataque con fusiles de asalto de esa organización criminal, para evidenciar el riesgo que corren por estos hechos de violencia en esa zona de la Tierra Caliente.