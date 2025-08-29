Michoacán amplia áreas protegidas

Michoacán amplia áreas protegidasEl gobernador Alfredo Ramírez anuncia incremento histórico de áreas protegidas en Michoacán
MORELIA, Mich
Las áreas protegidas de Michoacán se han incrementado en los últimos cuatro años, al pasar de 72 mil 418 a 231 mil 343 hectáreas, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Dijo que el aumento, al que calificó de "histórico", se mantendrá en su administración hasta llegar a la meta de proteger más de 500 mil hectáreas.
La conservación se realiza entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, agregó y refrendó su compromiso de contribuir a la preservación de los ambientes naturales, con la declaración de nuevas áreas de conservación.
Además, se establecerán corredores biológicos en zonas estratégicas y el reforzamiento de la vigilancia, a través de la tecnología satelital, entre otras acciones que se ejecutarán para preservar estas hectáreas naturales.
Ramírez Bedolla mencionó que no solo es dar protección a hectáreas de bosques, sino cuidar la biodiversidad, la calidad del aire y el agua en beneficio de las actuales y futuras generaciones de michoacanos y mexicanos.
También consideró que con los esfuerzos que se realizan para continuar con el rescate y conservación del lago de Pátzcuaro y su cuenca, donde participan habitantes de comunidades cercanas, a través del Programa de Empleo Temporal, se ejecutan acciones de reforestación, restauración de suelos y construcción de presas de gaviones.
"Es un esfuerzo colectivo", manifestó el gobernador Ramírez Bedolla, quien habló del interés de las comunidades para sumarse a esta política ambiental. Ejemplo de ello es la reciente entrega de certificados de Áreas Voluntarias para la Conservación del corredor biocultural de la zona norte del lago de Pátzcuaro a las comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, San Andrés Tziróndaro, Oponguio, Napízaro y San Jerónimo Purenchécuaro, que protegerán cerca de 8 mil 200 hectáreas de bosque.