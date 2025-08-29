Michoacán amplia áreas protegidas

MORELIA, Mich

Las áreas protegidas de Michoacán se han incrementado en los últimos cuatro años, al pasar de 72 mil 418 a 231 mil 343 hectáreas, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Dijo que el aumento, al que calificó de "histórico", se mantendrá en su administración hasta llegar a la meta de proteger más de 500 mil hectáreas.

La conservación se realiza entre los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, agregó y refrendó su compromiso de contribuir a la preservación de los ambientes naturales, con la declaración de nuevas áreas de conservación.

Además, se establecerán corredores biológicos en zonas estratégicas y el reforzamiento de la vigilancia, a través de la tecnología satelital, entre otras acciones que se ejecutarán para preservar estas hectáreas naturales.

Ramírez Bedolla mencionó que no solo es dar protección a hectáreas de bosques, sino cuidar la biodiversidad, la calidad del aire y el agua en beneficio de las actuales y futuras generaciones de michoacanos y mexicanos.

También consideró que con los esfuerzos que se realizan para continuar con el rescate y conservación del lago de Pátzcuaro y su cuenca, donde participan habitantes de comunidades cercanas, a través del Programa de Empleo Temporal, se ejecutan acciones de reforestación, restauración de suelos y construcción de presas de gaviones.