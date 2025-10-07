Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió la tarde de este martes en Palacio Nacional con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y quien también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que conversó con la expresidenta chilena sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política.

"Recibimos en Palacio Nacional a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; también se desempeñó como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Conversamos sobre América Latina, el bienestar y el papel de las mujeres en la política".

En este encuentro estuvieron presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente, así como Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente (Semarnat) y exembajadora de México en Chile en el sexenio del presidente López Obrador.

Chile apuesta por Bachelet como secretaria general de la ONU