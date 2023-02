Incierto el futuro de ´Mexicolectivo´

La aparición de la agrupación, que presentó esta semana el proyecto Punto de Partida, en la escena política del País trastocó el panorama político y electoral. Ahora conocida como Mexicolectivo (nombre contraído de dos palabras México y Colectivo, otro MC), esta iniciativa se sumó a las propuestas que durante hace ya varios meses se están construyendo rumbo a las elecciones de 2024.

El único dirigente de un partido político que asistió a la presentación del proyecto fue Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, junto con la senadora de ese mismo partido Patricia Mercado y el diputado federal Salomón Chertorivski.

Sin anfitrión identificado, pero con la presencia de académicos, políticos, ex funcionarios, ex candidatos presidenciales, ex rectores, la presentación de la nueva iniciativa ciudadana causó expectación.

Formalmente, el lunes 30 de enero presentaron el documento titulado "Un Punto de Partida" donde se plantea la necesidad de cambios en el rumbo del País y de un impulso a un debate de ideas y propuestas que lo hagan posible.

SUSCITA ENTUSIASMO

La información sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y actor central en la transición democrática del País, y su colaboración en la elaboración del documento central suscitó entusiasmo. Pero su ausencia en la presentación generó dudas y desconfianza.

La víspera de la presentación, el también ex candidato presidencial y compañero de luchas democráticas con Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, alertó sobre posibles intereses electorales en la iniciativa.

La mención de su posible asistencia y luego su ausencia, provocaron que la figura de Cárdenas concentrara toda la atención sobre el evento y el anuncio de la iniciativa.

Con esa polémica, el lanzamiento de la iniciativa fue opacado, al igual que el anuncio de que recorrerán el País promoviendo el debate de ideas y de propuestas en favor de un México diverso y unido.

El investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés, la historiadora Patricia Galeana, junto con los ex rectores de la UNAM José Narro y Francisco Barnés, así como los ex candidatos presidenciales Francisco Labastida (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN), junto con políticos como los diputados de MC Salomón Chertorivski e Ivonne Ortega daban cuenta del mosaico de participantes en el acto de lanzamiento de la iniciativa.

Defiende el debate de ideas

- En un año electoral adelantado, el Colectivo defiende el debate de ideas, la inclusión de todos, incluyendo a los de Morena, a decir de Valadés, aunque en una idea que quizá no muchos de los asistentes compartirían

- En un ambiente político nacional intenso, con el relanzamiento también de la coalición opositora Va por México entre el PRI, de Alejandro "Alito" Moreno, el PAN de Marko Cortés, y el PRD de Jesús Zambrano, el lugar, el papel y el futuro de Mexicolectivo parece incierto o al menos no muy claro.

Eventos similares al protagonizado el lunes 30 de enero por el colectivo, han sido organizados en los últimos años por MC, incluso en la misma sede, el WTC, y con una logística y organización similares: los ponentes al centro, acompañados en torno a un círculo de invitados y oyentes

- Así se organizaron en la Ciudad de México y otras ciudades varios foros temáticos de MC titulados "Evolución Mexicana", y el 24 y 25 de octubre último, un foro internacional titulado "El futuro es socialdemócrata", con la idea de construir de manera colectiva un documento y proyecto de País para el 2024.