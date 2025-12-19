Reafirman México y la UE su alianza en derechos humanos

México y la Unión Europea celebraron el XIII Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, en el que abordaron temas como el tráfico de armas, las desapariciones forzadas y la tortura, así como otros retos globales en la materia. El encuentro se realizó en el marco de la visita a México de la representante especial de la UE para los derechos humanos, Kajsa Ollongren.

¿Qué temas se discutieron en el diálogo?

Durante el diálogo, ambas partes destacaron la solidez de la relación bilateral y reafirmaron su alianza para la promoción y protección de los derechos humanos. Coincidieron en que la cooperación internacional resulta indispensable para enfrentar estos desafíos de manera efectiva y sostenible.

Asimismo, se revisaron asuntos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la migración; la lucha contra la violencia de género; el fortalecimiento del Estado de derecho y la regulación de tecnologías emergentes, incluida la Inteligencia Artificial.

Acciones de la autoridad en derechos humanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el encuentro fue copresidido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa Martínez, y que las discusiones se desarrollaron con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, conforme a estándares internacionales.

Compromisos de México y la Unión Europea

México y la Unión Europea reiteraron su compromiso de seguir colaborando estrechamente en foros multilaterales para consolidar el sistema internacional de derechos humanos. De acuerdo con la SRE, la realización de este diálogo confirma la fortaleza de la relación bilateral y renueva la voluntad de impulsar sociedades más justas, inclusivas y respetuosas de la dignidad humana.