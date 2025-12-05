Aumentan 5.2% casos de gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un aumento del 5.2% en los casos de gusano barrenador durante los últimos 11 días, México acumula 11 mil 516 casos de esta enfermedad, sin que se hayan asignado recursos adicionales para sanidad animal en 2026, advirtieron expertos y asociaciones del sector agropecuario.

Las cifras oficiales indican que los contagios se distribuyen entre ocho mil 415 bovinos, mil 451 caninos, 604 suinos, 564 equinos, 311 ovinos, 42 caprinos, 28 felinos domésticos, 12 aves, tres en fauna silvestre y 86 humanos, según datos de la Secretaría de Agricultura y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El número de casos activos se disparó de 90 el 17 de junio a 894 para el 3 de diciembre, lo que mantiene cerradas las fronteras para la exportación de ganado desde el 11 de mayo de 2025, generando pérdidas por mil 300 millones de dólares en divisas, reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El valor económico se agrava debido a que cada cabeza de ganado se vende en 1,200 dólares en el mercado internacional, frente a 900 dólares en el mercado nacional, lo que implica que los productores obtienen aproximadamente 400 millones de dólares menos al no poder exportar.

Juan Carlos Anaya, director general de GCMA, señaló que el problema se agrava por la falta de recursos destinados al control sanitario y urgió al gobierno a incrementar el presupuesto de sanidad para 2026, con el fin de reabrir la frontera estadounidense a las exportaciones mexicanas de ganado.

"No es aceptable que se disminuya el presupuesto al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), porque esto pone en riesgo la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios nacionales y el mercado de exportación e importación", enfatizó Anaya.

A pesar de que se han controlado 10 mil 622 casos, los 894 focos activos concentran la mayor incidencia en Chiapas (5 mil 47 casos), Oaxaca (1,618) y Veracruz (1,493), situación que mantiene en alerta al sector ganadero y evidencia la necesidad de una acción urgente en materia de sanidad animal.



