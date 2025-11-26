México revierte déficit logra superávit externo

La cuenta corriente de México registró un superávit de poco más de dos mil millones de dólares durante el tercer trimestre de este año, según los datos más recientes de la balanza de pagos publicados por el Banco de México. Este resultado representa el primer saldo positivo para un periodo similar desde la pandemia, lo que refleja que el país exportó más de lo que importó.

¿Qué ocurrió?

El avance se explica, principalmente, por una reducción en la demanda interna, que moderó las compras al exterior. El saldo positivo equivale a alrededor de medio punto porcentual del PIB, lo que marca un giro respecto al comportamiento del año previo.