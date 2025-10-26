Anuncia primer centro de atención para cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del "mes rosa" de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Gobierno de México anunció el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, una estrategia que busca fortalecer la prevención, detección oportuna y tratamiento integral de esta enfermedad que cada año cobra miles de vidas en el país.

A través de un video difundido en redes sociales, la titular del Ejecutivo federal destacó que en México una mujer muere cada hora a causa del cáncer de mama, muertes que —dijo— podrían evitarse con detección temprana y acceso a servicios de diagnóstico oportuno. "Hoy una mujer muere cada hora por cáncer de mama, que pudiera haberse evitado por la atención temprana y entonces es muy importante que en México se tenga un sistema de atención", afirmó.

¿Qué incluye la estrategia del Gobierno?

Como parte de la estrategia, anunció la compra de mil mastógrafos, que serán distribuidos y operados en 20 centros de atención oncológica ubicados en distintas entidades del país. Clínicas donde no solo se analizarán los resultados, sino también se podrán realizar biopsias y brindarán atención integral para el tratamiento de cada paciente.

¿Dónde se inaugurará el primer centro de atención?

Asimismo, informó que en diciembre será inaugurado el primer Centro de Atención Oncológica para Mujeres en la Ciudad de México, el cual se ubicará en las instalaciones del antiguo Hospital de La Pastora. El proyecto forma parte de un plan de dos años y contará con una inversión de 8 millones de pesos, con el objetivo de garantizar atención integral, gratuita y de calidad para todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia.