Lluvias fatales azotan México

Las lluvias que han azotado a 31 entidades federativas de México han dejado un saldo este viernes de 22 muertos , deslaves y miles de casas con daños. Los Estados más afectados han sido San Luis Potosí, Puebla, Querétaro y Veracruz.

El Gobierno de Hidalgo ha informado de 16 fallecidos en conferencia de prensa. Otros tres muertos han sido reportados en Puebla, uno en Querétaro y otro en Veracruz.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, han detallado en la conferencia Mañanera que las víctimas de estos dos últimos Estados son, respectivamente, un menor de edad y un policía.

Trabajamos de manera virtual con gobernadores para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico, señaló la presidenta.

Uno de los más golpeados ha sido el municipio de Poza Rica, en Veracruz. El desbordamiento del río Cazones, debido a las intensas lluvias entre este miércoles y viernes, ha causado inundaciones graves en distintas zonas de la ciudad, ubicada al norte del Estado, dejando viviendas, comercios y vialidades completamente anegadas. De acuerdo con información en medios locales y videos grabados por personas que se han difundido en redes sociales, el agua había alcanzado más de siete metros de altura a las 6.30 de este viernes. La intensidad del desbordamiento arrastró coches y diversos objetos por las vialidades de ese territorio. Horas antes del suceso, autoridades federales alertaron del inminente desbordamiento del río y elementos del Ejército implementaron protocolos para ayudar a la población civil afectada.

Velázquez ha dado a conocer que en el municipio de Álamo, a poco más de seis kilómetros de distancia de Poza Rica, hay más de 5.000 viviendas dañadas. Durante las últimas 72 horas, se han registrado intensas lluvias en la zona norte de Veracruz, que han ocasionado deslaves en carreteras rurales, estatales, federales y en autopistas. Además de Poza Rica, otras regiones del norte de ese Estado también han resultado afectadas, principalmente, las vías entre las comunidades de Costa Esmeralda y San Rafael.

En el Estado de Querétaro, las lluvias han provocado la muerte de un menor de seis años de edad del municipio de Pinal de Amoles por el desbordamiento de un río en la zona serrana, de acuerdo con el gobierno queretano. La coordinadora nacional de Protección Civil ha informado que el ejército ya implementa el Plan DN-III en esa región por las graves afectaciones. En este contexto, se mantiene seguimiento a los niveles de los ríos del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en las áreas pobladas de mayor vulnerabilidad, identificando zonas aledañas a los ríos Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco que concentran alrededor de 1.4 millones dehabitantes, para lo cual se cuenta con disponibilidad de 3,394 elementos, 68 vehículos, 19 embarcaciones, 5 aeronaves, 2 cocinas móviles y equipo especializado diverso.

Dentro de ese seguimiento, las condiciones actuales en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en el estado de Tamaulipas, reflejan inundaciones en algunas calles por lo que se desplegó una Brigada de Respuesta a Emergencias de 100 elementos, 2 comandos, 2 ambulancias y una zodiac; al momento se han evacuado 27 personas y se han brindado 6atenciones médicas.

