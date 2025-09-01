“Vamos bien y vamos a ir mejor”: Claudia

“Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza de que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí.

“México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso, y hoy, que inicia el mes de la patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia, decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario; somos grandeza cultural y somos, siempre y por siempre, servidores del pueblo y de la patria. ¡Que viva la grandeza de México!”, puntualizó.

LEE COMPLETO EL PRIMER INFORME ÍNTEGRO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.





