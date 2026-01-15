Líneas telefónicas que no deberán registrarse en el padrón nacional

Desde el pasado 9 de enero comenzó en México el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, una medida impulsada por el Gobierno Federal con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro. El trámite aplica a los números activos vinculados a empresas de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

Detalles sobre el registro de líneas telefónicas en México

El registro puede realizarse de manera presencial en los centros de atención de las compañías telefónicas o a través de plataformas digitales habilitadas por los operadores. Para completar el proceso, los usuarios deben presentar una identificación oficial con fotografía, así como la CURP o pasaporte, con el fin de asociar cada línea a una persona física o moral.

Las autoridades establecieron como fecha límite el 29 de junio de 2026 para cumplir con este requisito. A partir del 30 de junio, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas de manera temporal, lo que implicará la imposibilidad de realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles.

Consecuencias de no registrar líneas telefónicas

No obstante, el padrón no incluye a todos los dispositivos. Quedan exentas del registro aquellas tarjetas SIM que no cuenten con capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS, como algunas líneas destinadas exclusivamente al uso de datos móviles.

Durante el periodo de suspensión, las líneas no registradas solo podrán comunicarse con servicios de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 088 y 089. Las autoridades precisaron que la suspensión del servicio no cancela la obligación de cubrir pagos pendientes por servicios.