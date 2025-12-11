Claudia Sheinbaum afirma que México está de moda en el mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México está de moda por diversas razones. En la conferencia mañanera dijo que el país es potencia cultural; reconoce a los pueblos originarios; vive un momento político único con la Cuarta Transformación y cuenta con un pueblo generoso y cálido.

"Es algo extraordinario, los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos y ese orgullo se muestra ante el mundo, esa es una de las grandes razones o varias de las razones juntas que hacen que México esté de moda y seguimos invitando a que vengan a México, a visitar a nuestro querido México"".

En la conferencia subrayó el récord histórico con la llegada de 8.3 millones de visitantes internacionales a México, lo que representa un incremento de 10.7 por ciento respecto al mismo mes de 2024, así como en su derrama económica con 2 mil 440 millones de dólares (mdd), lo que significó 9.3 por ciento adicional.

Mientras que, de enero a octubre de 2025, ingresaron al país 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento de 13.6 por ciento respecto al mismo periodo en 2024.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que es el mejor octubre de todos los años para el turismo, lo que también se refleja en la llegada de turistas internacionales al registrar un incremento de 17 mil personas más. Y en cruceros el incremento es del 8.9 por ciento más, cuya derrama económica ha sido de 12 por ciento.