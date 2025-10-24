México entrega a EU al traficante Brother Wang

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el traficante chino Zhi Dong Zhang, conocido como "Brother Wang", fue entregado por el gobierno de Cuba y enviado a Estados Unidos.

"Brother Wang" es identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la cronología del secretario de Seguridad, el pasado 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong, acusado de tráfico de precursores químicos desde China.

NO QUEDARÁ IMPUNE

Tras tener conocimiento del homicidio de un empresario citrícola en Álamo Temapache, Veracruz, el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales trabajan en colaboración para el desarrollo de las investigaciones y detener a los responsables.

La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, un empresario atacado por un comando armado en la vía pública en el municipio de Álamo, Veracruz



