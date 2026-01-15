José Ramón López Beltrán celebra ranking de felicidad

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México se encuentra entre los 10 países más felices del mundo gracias a los resultados de la llamada Cuarta Transformación, al compartir en redes sociales un listado difundido por Infodex. De acuerdo con López Beltrán, la posición de México en este ranking se explica por factores como la reducción de la pobreza y la desigualdad, el aumento del empleo, mejores salarios y una mejora tangible en la calidad de vida de millones de personas. Añadió que, de mantenerse esta tendencia, el país podría ubicarse en el futuro entre los cinco o incluso los tres países más felices del planeta.

¿Qué dijo José Ramón López Beltrán sobre la felicidad en México?

Las declaraciones generaron una reacción inmediata del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien cuestionó con dureza al hijo del exmandatario. En respuesta a su publicación, el dirigente priista lo acusó de vivir "en una burbuja de mentiras" y le exigió salir a las calles para conocer la realidad que, a su juicio, enfrenta la población.

Reacción de Alejandro Moreno ante las declaraciones de López Beltrán

Moreno Cárdenas arremetió también contra el expresidente López Obrador, a quien calificó como "lo peor que le ha pasado a este país", acusándolo de destruir instituciones, aliarse con el crimen organizado y dejar a amplios sectores de la población en el abandono.