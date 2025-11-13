México se vuelve polo de IA

México anunció una inversión de 9 mmdd en proyectos relacionados con Inteligencia Artificial (IA), informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, durante el evento México IA + Inversión Acelerada. De esa cifra, mil millones corresponderán al primer centro de datos de IA en Latinoamérica, desarrollado por Nvidia y Cipre Holding. Cervantes destacó que estos recursos representarían un incremento del 25% en la Inversión Extranjera Directa anual, equivalente al 1% del PIB nacional, y fortalecerían la productividad empresarial a través de nuevas herramientas tecnológicas.

¿Qué proyectos se impulsarán?

El sector privado y el gobierno acordaron impulsar proyectos de innovación y desarrollo digital. La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, propuso crear en 90 días 12 portafolios de proyectos en áreas como salud, energía, educación y finanzas. A su vez, Nuevo León anunció la creación de una Secretaría de Inversión e Innovación en IA, con un presupuesto inicial de 500 mdp, mientras que la Agencia de Transformación Digital contratará 300 especialistas en IA para proyectos de recaudación, aduanas y pronóstico climático.

¿Cuál es el impacto esperado?

La inversión en inteligencia artificial no solo busca modernizar el sector empresarial, sino también fortalecer la infraestructura tecnológica del país. Con el desarrollo de este centro de datos, se espera que México se posicione como un líder regional en el ámbito de la tecnología y la innovación.