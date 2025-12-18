México entre los líderes mundiales en alimentos

México cerró 2025 como uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial, con una producción agropecuaria y pesquera de 289 millones de toneladas, equivalente a 1.591 billones de pesos, según el Panorama Agroalimentario 2025 presentado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Este desempeño posiciona al país en el lugar 14 en exportaciones de alimentos, con un superávit agroalimentario de 7,795 millones de dólares, marcando el tercer año más alto desde 1995.

¿Cuáles son los principales productos exportados por México?

El informe destaca que el sector primario es la base del abasto alimentario del país y sostiene el empleo de 6.1 millones de personas, de las cuales 811 mil son mujeres y 5.3 millones son hombres. Esta fuerza laboral mantiene activa la producción en cultivos agrícolas, ganadería y pesca, sectores clave para la seguridad alimentaria y económica de México.

En el plano internacional, México se mantiene entre los grandes productores, ocupando el noveno lugar en producción de alimentos, décimo en cultivos agrícolas, octavo en ganadería y 15 en pesca y acuacultura. Este posicionamiento refleja la diversidad y la competitividad de la producción nacional frente a otros países.

Detalles del Panorama Agroalimentario 2025

Entre los principales socios comerciales del sector agroalimentario mexicano se encuentran Estados Unidos, Japón, Canadá y Brasil. Los productos con mayor peso en las exportaciones son cerveza, tequila, aguacate, berries, jitomate y carne de bovino, reflejando la capacidad del país para ofrecer tanto alimentos básicos como productos de alto valor agregado.

El Panorama Agroalimentario 2025 también incorpora estimaciones de producción de frijol, leche y arroz como parte del seguimiento a objetivos productivos del Plan México. Se espera una producción de 1.19 millones de toneladas de frijol, un aumento de 194 mil toneladas respecto a 2024, consolidando la autosuficiencia en este producto clave.

Impacto del sector agroalimentario en la economía mexicana

En cuanto a la leche, se prevé una producción de 13,786 millones de litros, ligeramente superior a la del año anterior, mientras que para el arroz se calcula una producción de 234 mil toneladas, con un incremento de 14 mil toneladas frente a 2024. Estos avances demuestran la efectividad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la producción de alimentos básicos.

Estos resultados consolidan a México como un actor relevante en el comercio agroalimentario global, fortaleciendo la disponibilidad de alimentos producidos internamente y destacando la importancia de políticas públicas y programas estratégicos para mantener la competitividad, impulsar la economía rural y garantizar la seguridad alimentaria del país.