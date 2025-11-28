México ofrece certidumbre fiscal a la Unión Europea

México destacó ante embajadores de la Unión Europea la certidumbre fiscal, la simplificación de trámites y la equidad tributaria que ofrece para la atracción de inversiones en el marco del Plan México. Durante una reunión convocada por la Secretaría de Economía, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) expusieron las condiciones que, aseguran, fortalecen el clima de negocios en el país.

¿Cuáles son los pilares para atraer inversiones?

En el encuentro, representantes del SAT subrayaron la relevancia de la transparencia y la honestidad en las tareas del órgano recaudador, al considerarlas elementos esenciales para generar confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. Señalaron que estas prácticas han permitido avanzar en un modelo de administración tributaria más eficiente.

El Administrador General Jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona, expuso tres pilares que, dijo, son fundamentales para impulsar las inversiones. El primero es la certidumbre fiscal y jurídica, indispensable para brindar estabilidad a quienes buscan traer capital al país. El segundo eje es la simplificación de trámites, orientada a facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

¿Cómo garantiza México un piso parejo en el pago de contribuciones?

El tercer pilar, añadió, es garantizar un piso parejo en el pago de contribuciones, sin distinciones entre sectores o empresas. Bajo este principio, destacó, se busca asegurar que todos los actores económicos cumplan sus responsabilidades fiscales bajo las mismas reglas.

Con estos lineamientos, el SAT ratificó su compromiso de consolidar un sistema tributario justo y equitativo. Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando con honestidad y transparencia para fortalecer la confianza en el país y seguir incentivando la llegada de nuevas inversiones europeas.