México descarta restricciones por aviso de EE. UU.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió cinco avisos para operadores aéreos estadounidenses sobre posibles riesgos en espacios aéreos que abarcan desde México hasta Ecuador, incluyendo Colombia y Centroamérica. La alerta señala "situaciones potencialmente peligrosas" debido a actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que esta medida es de carácter preventivo y no constituye una prohibición para sobrevolar la región, ni afecta la operación de la aviación civil mexicana.

El organismo mexicano precisó que la alerta de la FAA está dirigida únicamente a operadores y aerolíneas de Estados Unidos, y que la aviación civil en México no enfrenta restricciones ni cambios en la gestión del espacio aéreo.

La SICT comparó esta advertencia con otras emitidas previamente por Estados Unidos sobre la región del Caribe, aunque en esta ocasión se extiende al Pacífico. La dependencia subrayó que se trata de una acción de precaución para que las aerolíneas estadounidenses tomen medidas preventivas.

Asimismo, el organismo señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades aeronáuticas internacionales para dar seguimiento a la situación y garantizar la seguridad operacional en la región.

La dependencia reiteró que México no ha registrado afectaciones en sus rutas comerciales ni en los vuelos nacionales e internacionales que transitan por el Pacífico. Los operadores aéreos mexicanos continúan realizando sus operaciones con normalidad.

La SICT hizo un llamado a la población y a los viajeros a mantener la confianza en la seguridad de la aviación mexicana, destacando que se trata de un procedimiento estándar de coordinación internacional y no de una alerta que limite los vuelos sobre el territorio nacional.



