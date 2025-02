No me falta valentía, patria no está en venta.- Sheinbaum

Estado de México, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en su respuesta a Donald Trump y aseguró que nadie va a pasar por encima de la dignidad mexicana y que a ella no le falta valentía ante la imposición de aranceles del 25% a los productos mexicanos y la denuncia de que hay una complicidad entre su Gobierno con los grupos criminales.

"Sí les voy a decir una cosa: México es el pueblo, el pueblo de México es el más maravilloso que hay sobre la tierra, y nadie va a pasar por sobre la dignidad de nuestro pueblo, nadie, ni por nuestra nación", afirmó, apenas al llegar al recinto ferial de Texcoco, una hora tarde pro la reunión que tuvo con su Gabinete esta mañana para coordinar la respuesta a Trump.

"Eso sí les quiero decir, no me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mí. Y aquí no estamos solos, ni ustedes ni nosotros. ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! ¡No estamos solos! La soberanía no está en venta, la patria no está en venta. Aquí defendemos nuestra patria, las mexicanas y a los mexicanos", dijo al retomar, al final de su discurso, el tema de Estados Unidos.

"Pero, eso sí, el otro día me dijo un señor, serenidad y paciencia. Yo digo, cabeza fría y amor al pueblo. Y esa es la manera en que vamos a resolver cualquier situación que tengamos enfrente. Sepan, que sepan, todos y todas, que vamos a estar unidos".

Ante más de 4 mil ciudadanos que llegaron a recoger su tarjeta para que les depositen 40 mil pesos para obras en sus viviendas, Sheinbaum narró el anuncio de Trump y, agitando los brazos y apuntando con el dedo, dijo que Estados Unidos debería proteger a su población de la droga del fentanilo y evitar la venta de armas a los criminales mexicanos antes que imponer aranceles a los productos nacionales como represalia.

"Yo les dije: si se preocupan por el problema del fentanilo, podemos colaborar, sin subordinación, porque la soberanía nunca se negocia, nunca. Pero -eso sí- si quieren poner los ojos, pues pónganlos en Estados Unidos y allá vean quién está distribuyendo las drogas y vean allá quiénes son los cárteles de la droga, y vean allá quién se beneficia con esa venta", sostuvo.

En su discurso, la Presidenta no se refirió a la acusación de la Casa Blanca sobre la complicidad del Gobierno con los criminales, pero recordó que le planteó a Donald Trump una mesa de diálogo sobre la crisis del fentanilo.

"También le dije: los mexicanos que viven del otro lado de la frontera son mexicanos de bien, son personas de bien. Nada de criminalizarlos, los mexicanos y mexicanas son los mejores trabajadores del mundo. () Eso sí, siempre vamos a defender a nuestros paisanos. Aquí está su Presidenta y aquí está un pueblo valiente que defiende a nuestros hermanos que están del otro lado de la frontera. Y, si quieren venir a México, aquí los abrazamos. Aquí son siempre bienvenidos, siempre bienvenidos", expresó.

El equipo de Sheinbuam, como la Secretaría de Bienestar, o de Desarrollo Territorial, Edna Vega, así como el Alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez, le expresaron su apoyo a la Presidenta y además culminaron a los asistentes a ponerse de pie y a gritarle "no estás sola, no estás sola".

La mexicana agradeció el apoyo que ha recibido en México y el rechazo que los aranceles han tenido también en Estados Unidos, pero aseguró que no piensa acelerar las medidas de respuesta, sino que van a ir paso a paso.

"Hay mucha unidad en nuestro pueblo y en nuestro País. Vamos a ir día con día. Aquí no tiene uno por qué acelerarse y pisar el acelerador. Lo más importante es no hacer nada que afecte a nuestro pueblo, nada. Y tengan la certeza de que no vamos a hacer nada que afecte al pueblo de México. Siempre con la cabeza fría, con amor al pueblo y con mucha convicción. Porque tengan la certeza que así como ustedes aman, nosotros amamos. Amamos a la patria, amamos al pueblo, amamos nuestra historia y amamos con todo a México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!", expresó.

La Presidenta tiene agendado otro encuentro con ciudadanos en el municipio de Ecatepec, también para repartir tarjetas de apoyo para mejoras de vivienda.