Trump exige a México resolver problema del agua "inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles a México que atienda el problema del agua "inmediatamente".

En un post en Truth Social, dijo que "México debe atender su problema de agua y drenaje, INMEDIATAMENTE".

El mandatario estadounidense agregó que se trata de "¡una verdadera amenaza para la gente de Texas, California y Estados Unidos!".

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5% a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas, un acuerdo que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

Acciones de la autoridad sobre el problema del agua

El presidente estadounidense señaló que México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Reacciones de Claudia Sheinbaum ante las amenazas de Trump

El martes hubo una reunión para abordar el tema. En su conferencia de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos siguen en marcha y que "confía" alcanzar un acuerdo ante la amenaza del presidente Trump de imponer un arancel del 5% por incumplimiento del Tratado de Aguas bilateral.

"Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación", afirmó la mandataria mexicana.